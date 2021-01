Après la neige, place aux crues et aux avalanches dans la région

Plusieurs départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont classés en vigilance jaune par Météo France ce lundi 18 janvier pour des risques d'avalanches ou de crues.

Les Lyonnais se sont réveillés sous la neige ce samedi 16 janvier. De gros flocons sont tombés toute la nuit sur la capitale des Gaulles, à tel point que des batailles de boules de neige sont parvenues à égayer ce week-end grisâtre. Ce lundi 8 janvier, la plus grande partie de la neige a fondu... D'après Météo France, elle ne devrait pas retomber de sitôt dans la région. Plusieurs départements sont cependant classés en vigilance jaune ce lundi, en prévision de nouvelles intempéries.

Dans les Alpes, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie, le risque d'avalanche est bien présent, particulièrement avec le réchauffement des températures. Cette semaine, finies les températures négatives, ce qui a pour conséquence en montagne de faire fondre et s'écrouler des plaques de neige qui peuvent être à l'origine d'avalanches plus ou moins importantes.

La partie nord de la région n'est pas épargnée. Le Rhône, l'Ain, le Puy-de-Dôme et l'Allier sont également classés en vigilance jaune pour des risques de crues. Ceux-ci sont majorés après un épisode de pluies intenses ou de la fonte du manteau neigeux alentour, en particulier l'hiver lorsque les eaux retenues dans le sol s'évaporent peu.