Hier, mercredi 15 mai, la Ville de Villeurbanne a renouvelé ses engagements "Mon Restau Responsable." Objectifs, promouvoir des produits locaux, la fabrication de compost ou encore l’embauche de salariés en réinsertion.

À l’occasion d’une séance publique de renouvellement de ses engagements, hier, mercredi 15 mai, la Ville de Villeurbanne a donc prolongé son plan "Mon Restau Responsable", annonce la collectivité dans un communiqué. Une "garantie participative" créée par la Fondation pour la Nature et l’Homme et le Réseau Restau’Co qui souhaite promouvoir des produits locaux et bio, mais aussi la fabrication de compost et l’embauche de salariés en réinsertion. Elle est notamment proposée aux restaurant collectifs "désireux de s’engager dans cette démarche."

Des produits bio et EGALIM qui ont doublé

"Mon Restau Responsable" a notamment permis l’achat par la restauration municipale de "3 000 kg de concombres bio et 1 700 kg de fraises à un producteur situé à Ville-sous-Anjou, à 60 km de Villeurbanne", précise par exemple la collectivité. Entre 2020 et 2024, "les parts de produits bio et de produits éligibles EGALIM ont doublé", passant d’un peu plus de 10 % à 30 % pour le premier, et de plus de 20 % à 50 % pour le second.

Côté insertion, 8 412 heures ont été réalisées en 2023 avec "7 sorties positives à l’emploi totalisées", conclut la Ville de Villeurbanne.

