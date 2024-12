Après la Fête des Lumières, La basilique de Fourvière de nouveau illuminée

Le son et lumière "Fourvière en voix" revient à Lyon du 26 au 31 décembre.

Le spectacle son et lumière sur la basilique Fourvière, baptisé "Fourvière en voix" va reprendre jeudi 26 décembre, jusqu'au 31. L'évènement s'inscrit dans le cadre de la quatrième édition du festival La Région des Lumières, sorte de Fête des Lumières délocalisée, produit par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Le spectacle "Fourvière en voix", est une ode au féminin, mettant à l’honneur des vierges du monde entier et des personnalités lyonnaises célèbres, allant de Sainte Blandine aux résistantes Elise Rivet et Daisy Georges-Martin. Plus de 2000 ans d’histoire lyonnaise seront évoqués sur la façade de la basilique", écrit Notre-Dame-de-Fourvière sur son site internet.

Le spectacle dure 17 minutes et sera observable de 18 h 30 à 21 h 30.