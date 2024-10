Lyon : un individu interpellé après des tirs de mortier devant le lycée Lumière 

Jeudi 10 octobre une dizaine de personnes ont incendié plusieurs poubelles et des tirs de mortier ont été tirés devant le lycée Louis et Auguste Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon. Un individu a été interpellé.

Jeudi 10 octobre aux alentours de 8 heures, le lycée Louis et Auguste Lumière, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été la cible d’une quinzaine d’individus. Plusieurs tirs de mortier ont ainsi été tirés et des poubelles ont été incendiées. Un professeur aurait également été blessé. La police, rapidement dépêchée sur place, aurait interpellé un adolescent de 17 ans, rapportent nos confrères du Progrès, pour des tirs de mortier.

Des violences similaires devant le lycée Tony Garnier

Des violences vivement condamnées par Catherine Staron, vice-présidente de la Région en charge des lycées. "Il est inadmissible que ces lieux essentiels pour la République, où beaucoup de jeunes viennent pour apprendre, pour devenir adultes et s’émanciper, soient visés", a dénoncé la vice-présidente devant l’établissement du 8e arrondissement.

Sur X, la préfecture du Rhône et le recteur de Lyon, Olivier Dugrip ont indiqué condamner "fermement ces actes et apportent leur soutien aux personnels et élèves". Et d'ajouter : "La police nationale est intervenue rapidement ce matin pour stopper les violences commises par une quinzaine d’individus. Elle renforcera sa présence toute la journée aux abords des lycées concernés."

Des déclarations qui interviennent après des violences similaires également survenues au lycée Tony-Gernier à Bron, jeudi matin. Devant le lycée Louis et Auguste Lumière, les élus de la Région auraient évoqué des sanctions financières à l’encontre des individus impliqués, évoquant dans le même temps la délibération sur les droits et les devoirs passée jeudi 10 octobre. Celle-ci vise notamment à supprimer le financement du permis de conduire, les bourses au mérite ou encore le Pass’Région pour les éléments perturbateurs.