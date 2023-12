Un nouveau binôme candidat au bâtonnat du barreau de Lyon

Les avocats Alban Pousset-Bougère et Sara Kebir ont annoncé leur candidature au bâtonnat du barreau de Lyon.

Une semaine après l'officialisation de la candidature du binôme Jean-François Barre et Valérie Giet, un nouveau duo se lance dans la course au bâtonnat du barreau de Lyon. Les avocats Alban Pousset-Bougère et Sara Kebir ont annoncé leur candidature au poste de bâtonnier et vice-bâtonnière, motivés notamment par une volonté de "pluralisme", expliquent-ils auprès de Lyon Capitale. Après la démission du bâtonnier élu, Yves Hartemann mis en cause dans des procédures pénales liées à sa fonction d'ancien maire de Grézieu-la-Varenne, la course au bâtonnat est donc relancée.

"Ramener un peu de sérénité entre les confrères"

"Il était important pour nous qu'il y ait une deuxième proposition qui puisse être faite à nos confrères d'autant plus dans une profession comme la nôtre de débats et de contradictions", détaille Sara Kebir, avocate associée au cabinet Wave avocats, spécialiste du droit du travail. Après avoir passé une quinzaine d'années au sein des institutions ordinales, Alban Pousset-Bougère a donc décidé après avoir "reçu beaucoup d'appels et de messages" de porter un projet qui se veut rassembleur, "pour ramener un peu de sérénité entre les confrères".

Le binôme souhaite porter la question de l'intégration des jeunes avocats dans le barreau, "de plus en plus nombreux à quitter la profession" déplore Sara Kebir. L'objectif est par ailleurs de recréer un esprit collectif autour de l'ordre et de permettre à tous les avocats lyonnais d'utiliser "les services efficients" du barreau. "Il y a un travail à faire sur la valorisation des travaux de l'ordre pour que les confrères n'aient pas l'impression que tout cela est réservé à quelques-uns", poursuit Alban Pousset-Bougère, spécialiste en procédures d'appel.

Enfin, les deux conseils souhaitent se saisir des problématiques et opportunités autour de l'intelligence artificielle. Les élections se tiendront les 30 et 31 janvier prochains. Le binôme élu devra prendre ses fonctions dès le 1er février 2024.

