La plateforme de location de domicile Airbnb a annoncé le classement des 20 destinations les plus tendances de France. Parmi celles-ci, deux se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour l’été 2022, Airbnb vient de publier la tendance des recherches mondiales du 1er juin au 31 mars 2022 en France.

Si le Castellet arrive en première place, deux destinations d’Auvergne-Rhône-Alpes se trouve dans le top 20 : à la 11ème place le Mont-Dore, dans le Puy-de-Dôme, et à la 17ème place Corrençon-en-Vercors, en Isère.

Le directeur du Airbnb en Europe, Emmanuel Marill, a déclaré : "Les restrictions de voyage n’étant désormais plus qu’un mauvais souvenir, les français sont nombreux à réserver en avance leurs vacances pour cet été en France."

Mont-Dore (Puy-de-Dôme)

Repère pour les amoureux de la montagne, la station du Mont-Dore aura du succès pour cet été. Entre autres activités classique, la station propose aussi des eaux thermales ainsi que des randonnées et autres balades. Non loin de la commune se trouve le parc d’attraction à thème Vulcania qui représente un centre d'intérêt pour de nombreux touristes.

Avec un panorama accessible en téléphérique pour une hauteur de 1886 mètre au sommet du Puy De Nancy, les touristes peuvent profiter d'une vue à 360° sur la région. Au Mont-Dore, les voyageurs viennent chercher nature et verdure pour s'écarter de la pression urbaine.

Corrençon-en-Vercors (Isère)

Au sein du massif du Vercors, la commune de Corrençon-en-Vercors est la 17ème destination la plus tendance selon Airbnb. La commune est à une altitude au-delà de 1 000 mètres et propose une qualité de vie qui attirent les urbains mais pas uniquement.

Avec notamment un terrain de golf répandu et des activités pour toute la famille, le charme de la nature Iséroise sait attirer les touristes français et étrangers.

Un des constats de l'observation du classement est un fort attrait des touristes envers les montagnes françaises. Lyon Capitale a rencontré un hôte Airbnb, Sébastien Baraduc, qui loue un domicile dans le Puy de Dôme, le même département que le Mont-Dore.

D'abord client sur Airbnb, Sébastien explique qu’on lui avait parlé de l’opportunité de louer une partie de son logement : "nous étions clients, et comme notre maison s’y prêtait on a franchi le pas". Aujourd’hui, après trois ans d'expérience, il explique songer à mettre en location un second domicile.

"Avec le Covid, les gens ont découvert des régions comme les notre [...] les gens ont changé d'orientation"

Il a confié que sa région jouit d’une popularité pour un public qui aime "profiter de la nature". Selon lui, la crise sanitaire a été un cap dans les choix de destinations des touristes : "avec le Covid, les gens ont découvert des régions comme les nôtres […] les gens ont changé leur orientation".