Ain : un SMS met en garde les agriculteurs contre les animalistes radicaux

Les agriculteurs de l’Ain ont reçu un message de la gendarmerie de Bourg-en-Bresse les prévenant de possibles actions violentes à leur encontre, menées par des mouvements animalistes radicaux.

C’est un message quelque peu inhabituel qu’ont reçu les agriculteurs de l’Ain jeudi dernier, directement sur leurs téléphones. Le sms, envoyé par la gendarmerie de Bourg-en-Bresse, incitait les paysans à la plus grande prudence : "Vigilance risque actions de mouvements animalistes radicaux perpétrés à l’encontre du milieu agricole". Un message qui intervient alors que les actions radicales menées par des mouvements antispécistes sont de moins en moins rares ces dernières années, avec une forte montée des tensions entre les professionnels de la filière viande et les militants. Inquiets, les agriculteurs sont sur leurs gardes et ont renforcé leur vigilance.