Ain : le Hashtag Festival, un événement geek pour tous les âges

Le Hashtag Festival ouvre ses portes à tous les "geeks", les 23 et 24 octobre prochains à Bourg-en-Bresse au sein du Parc des Expositions à Ainterexpo.

C'est l'événement geek majeur de cet automne dans l'Ain. Le Hashtag Festival débarque à Ainterexpo l'avant dernier week-end d'octobre. Au programme : rencontre avec une cinquantaine d'invités et d'exposants, des dizaines d'animations et deux nouveaux espaces uniques dédiés aux plus jeunes aindinois.

L'événement propose également une séance de dédicace avec le créateur de la série Miraculous, Thomas Astruc "guest star" du festival. L'équipe de la série sera également présente lors d'une table-ronde, pendant laquelle les visiteurs pourront échanger avec les scénaristes du programme.

S'il sera possible de rencontrer plusieurs comédiens qui ont prêté leur voix à différents films d'animation, les visiteurs découvriront également des animations diverses et variées comme la réalité augmentée, l'impression 3D, mais aussi le retrogaming pour ne citer qu'eux.

Dates et horaires :

Samedi 23 octobre de 10h à 20h

Dimanche 24 octobre de 10h à 18h

Adresse :

Ainterexpo - Parc des Expositions

25 Avenue du Maréchal Juin,

01000 Bourg-en-Bresse

Entrée :

Billet 1 jour : 10 euros (samedi ou dimanche)

Pass 2 jours : 16 euros

Pass VIP 2 jours : 49 euros

Gratuit pour les moins de 8 ans accompagnés.