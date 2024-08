Ain : la RD 1206 fermée pendant quatre nuits dès le 26 août 

Dans l’Ain, la RD 1206 sera fermée pendant quatre nuits entre Valserhône et Collonges afin de réaliser des travaux d’entretien dans le tunnel de Fort l’Écluse.

Dès le lundi 26 août, la RD 1206, entre Valserhône et Collonges dans l’Ain, sera fermée pendant quatre nuits, de 21 heures à 5 heures du matin, afin de réaliser des travaux d’entretien dans le tunnel de Fort l’Écluse. Les parements intérieurs du tunnel seront ainsi nettoyés et des travaux de maintenance seront effectués sur les équipements d’éclairage. D’autres travaux de fauchage, peinture et signalisation seront parallèlement réalisés.

La circulation sera donc altérée et des déviations seront mises en place. Pour les véhicules légers, les automobilistes devront emprunter la RD 908A et les poids-lourds de plus de 19 tonnes devront passer par l’autoroute A40, entre Saint-Julien-en-Genevois et Valserhône. Pendant ces quatre jours, seuls les riverains du village et des hameaux de Léaz pourront circuler sur cet axe. La limitation de vitesse pourra cependant être abaissée ponctuellement à 50 km/h sur les portions de route toujours ouvertes.

