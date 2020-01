Ain : ivre, un automobiliste termine sa course dans la gendarmerie

Sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, le conducteur a heurté le grillage de la gendarmerie alors qu'il rentrait de boîte de nuit où il avait fêté la nouvelle année.

Ce mercredi 1er janvier au petit matin, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à Châtillon-sur-Chalaronne (Ain). L'homme qui rentrait de boîte de nuit a heurté un rond-point et a fini sa course dans le grillage de la gendarmerie, rapporte Le Dauphiné Libéré. Dans le véhicule étaient présents le conducteur et trois personnes qui l’accompagnaient. Le suspect s'est rendu de lui-même aux forces de l'ordre, écrit le quotidien. Il était sous l'emprise d'alcool et avait consommé des stupéfiants. Aucun des occupants du véhicule n'a été blessé.