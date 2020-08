Ain : Deux blessés dans un accident de la route

Deux véhicules se sont percutés sur l’A39 dans l’Ain ce matin. Deux jeunes femmes ont été transportées à l’hôpital.

C’est sur l’A39 plus tôt dans la matinée que deux jeunes femmes, à bord de leur voiture, se sont percutées, explique le Progrès. L’un des véhicules a terminé sa course sur le toit et sur le bas-côté. À l’arrivée des pompiers ainsi que du peloton motorisé de Bourg-en-Bresse, les deux personnes avaient des douleurs au niveau de la poitrine à cause de la ceinture de sécurité au moment de l’impact. Il n’y pas d’incidence sur la circulation.