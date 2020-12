Agression de pompiers le 14 juillet : deux condamnations à de la prison ferme

(Photo by Damien MEYER / AFP)

Les deux individus arrêtés par la police suite à l'agression de sapeurs pompiers le 14 juillet et jugés hier par le tribunal de Lyon ont été condamnés à de la prison ferme.

Comme nous le disions dans cet article de Lyon Capitale, deux garçons de 22 et 23 ans comparaissaient hier au tribunal de Lyon pour avoir attaqué les sapeurs pompiers avec des projectiles (pierres, cocktails molotov, mortiers d’artifice, barrières de chantier). Ces derniers essayaient alors d'éteindre des feux de voitures avant de se faire prendre par surprise.

Le jeune homme de 22 ans a été condamné à six mois de prison et le second à quatre mois. Une troisième personne, un mineur de 16 ans, a été présentée au parquet de Lyon en vue d'une mise en examen.