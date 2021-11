Agression d'un policier à Lyon : des peines de prison requises

Police illustration. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Des peines de deux ans et demi de prison ferme ont été requises vendredi 4 novembre, contre huit des 10 prévenus. Ils sont suspectés d'avoir agressé violemment un policier qui rentrait à son domicile le 14 juin 2020 à Lyon.

Un fonctionnaire de police, alors en poste au commissariat de Caluire, avait subi une agression de la part de plusieurs personnes le 14 juin 2020. Il a été frappé sur tout le corps à coups de poing et de pied et a subi 45 jours d’incapacité totale de travail (ITT). Il souffrait d’une triple fracture à la cheville.

Dix majeurs et deux mineurs avaient été identifiés. Les majeurs comparaissaient vendredi 5 novembre devant le tribunal, rapporte l'AFP. Aujourd’hui âgés de 20 à 30 ans, ils ont effectué de la détention provisoire, de deux mois à un an. Ils étaient jugés pour violence aggravée par trois circonstances : en réunion, avec arme, et sur dépositaire de l’autorité publique. Les deux mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.

À l’audience, aucun prévenu majeur n’a reconnu avoir porté des coups. Tous ont affirmé ignorer la qualité de policier de la victime. "J’ai entendu du bruit et j’ai vu du monde courir", a déclaré un protagoniste. "Il m’a mis direct un doigt dans l’œil, j’ai pas vu ce qui s’est passé", a dit un autre.

"Personne n’a porté de coups, personne n’a su qu’il était policier, tout le monde admet qu’il était là, et personne n’a frappé", a ironisé la procureure Sophie Taupin. Elle a requis la relaxe pour deux des majeurs. Pour les huit autres, des peines de 42 mois de prison dont 12 avec sursis, assorties de mandats de dépôt, ont été réclamées.