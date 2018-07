Après les terribles orages de cette semaine, c’est le retour des beaux jours à Lyon. Pour ce week-end ensoleillé, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les événements à ne pas manquer.

« Festival citoyen sous les arbres, gratuit et ouvert à tous »

Pour cette 18e édition du festival citoyen « Dialogues en humanité », vous pourrez échanger et découvrir à l’occasion d’ateliers sur l’écologie, le numérique ou encore l’économie sociale et solidaire, tout en vous divertissant avec les spectacles, expositions et ballades urbaines prévues au programme.

Du 6 au 8 juillet (parc de la Tête d’Or et Vieux Lyon) – Gratuit. Programme complet.

Voyage musical au soleil

Dans le cadre des Summer Sessions du Transbordeur, virée dans des contrées exotiques ce soir avec Baja Frequencia, Kumbia Boruka Soundsystem et El Exquisito.

Vendredi 6 juillet à 20h (Transbordeur) – Entrée à 8 euros. Programme complet des Summer Sessions.

Expo Yokainoshima, esprits du Japon

À partir de ce samedi, le Musée des Confluences vous propose avec l’exposition « Yokainoshima, esprits du Japon » un tour d’horizon de la culture japonaise et de ses divinités qui continuent à fasciner les Européens.

Du samedi 7 juillet 2018 au samedi 25 août 2019 (Musée des Confluences) – Plus d'informations.

Aller à l’opéra dans un amphithéâtre romain

Comme chaque année, le dernier spectacle de la saison de l’Opéra de Lyon est retransmis gratuitement sur grand écran. Ce samedi soir, ce sera « Don Giovanni », le chef-d’oeuvre de Mozart, qui sera diffusé au Grand théâtre, dans le cadre des Nuits de Fourvière.

Samedi 7 juillet à 21h30 (Grand théâtre de Fourvière) – Gratuit. Billets à retirer à la billetterie des Nuits de Fourvière ou au guichet de l’Opéra de Lyon.

Se prendre pour Abba

Pour ceux qui préféreraient participer plutôt qu’assister au spectacle, le « sing along » débarque à Lyon. Le principe est le suivant : un film musical, en l’occurrence « Mamma Mia », est projeté en version karaoké. Vous n’aurez plus qu’à chanter et danser pour redécouvrir la célèbre comédie musicale, projetée en plein air place Ambroise Courtois pour l’occasion.

Samedi 7 juillet dès 19h30 (place Ambroise Courtois, Lyon 8). Gratuit.

Pour les gourmands

Ce dimanche, c’est la 14e édition de la Fête des fromages de Savoie, à la station des Saisies. Au menu, rencontre avec les éleveurs et leurs troupeaux, fabrication du Beaufort, démonstrations de chiens de travail et bien sûr dégustation des fromages mis à l’honneur, accompagnés de vins de Savoie et de bières locales. Pour les plus jeunes, la station ouvre pour l’occasion son espace multi-jeux.

Dimanche 8 juillet (station des Saisies) – Gratuit + pass multi-activités jeux à 6 euros.

Se mettre au tango argentin

Dans le cadre de « Tout l’monde dehors », rendez-vous au Gros Caillou pour danser le tango ! L’association Tango de Soie propose des bals en plein air tout l’été. Pas de panique, des initiations sont prévues pour les débutants !

Dimanche dès 19h30 – initiations à 20h (esplanade du Gros Caillou, Lyon 4). Gratuit.