Agenda : Que faire à Lyon le week-end du 13, 14 et 15 juillet ?

En ce week-end marqué par la fête nationale et la finale de la coupe du monde, Lyon Capitale a sélectionné pour vous, les événements à ne pas manquer.

Aller au "R festival"

Réinventer les objets de demain, fabriquer en recyclant, ce sont les thèmes abordés lors de cette journée festive aux Jardins des Chartreux. Le but ici c'est de Recycler, Réparer, Réutiliser ... Il suffit de venir avec vos bonnes idées.

15 juillet, 10 h-23 h, jardin des Chartreux - Contribution libre. Programme complet.

Découvrir la musique du monde

De la cumbia, des musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, du rock psychédélique, de la rumba congolaise... Autant de sonorités qu'il est possible de découvrir aux Fêtes Escales (on vous en dit plus ici).

Du 13 au 15 juillet, parc Dupic - Gratuit. Programme complet.

Aller se faire tatouer

Envie de changement ? Une session de tattoo flash est organisée cette fin de semaine ! Plusieurs artistes sont invités : Krap/Crap (Cath Tattoo shop), Gladystomeetyou (Piqueur de rue), Naomi SKX (Cath Tattoo shop), Kid Nowe(Biribi Tattoo). Attention, les premiers arrivés seront les premiers inscrits.

Du 9 au 14 juillet, 14h- 18h, SITIO 3 place Gensoul, Lyon. Infos pratiques.

Regarder le match des bleus

De nombreux bars proposent une retransmission du match qui opposera la France à la Croatie, ce dimanche à 17 heures. L'occasion d'aller supporter l'Equipe de France tous ensemble sur la place Bellecour ou encore au Sucre sur écran géant et profiter de la soirée par la suite.

15 juillet, 17h, place Bellecour - Gratuit.

15 juillet, à partir de 16h30, Le Sucre 50 quai Rambaud, Lyon - Gratuit avant 20 heures. Infos pratiques.

Faire un tour au bal des pompiers

Ce week-end du 14 juillet est marqué par la fête nationale. De nombreuses casernes organisent des bals pour fêter l'événement. Des feux d'artifice seront également tirés à Lyon et aux alentours.