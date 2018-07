13-14-15 juillet : Escale essentielle à Vénissieux

Et de vingt pour Fêtes Escales ! Le festival vénissian arbore cette année une programmation chic et ensoleillée. Premières notes ce vendredi à 18h30.

C’est la fête à Vénissieux, trois jours durant. Le parc Louis-Dupic résonnera au son des musiques du monde à travers une programmation de haute voltige. Les hostilités s’ouvriront sur une note africaine avec une première soirée ce vendredi clôturée (à 23h) par une valeur sûre : le fameux feu d’artifice. Mais, dès 18h30, Electric Mamba ouvrira le bal avec son afro-rock psyché aux couleurs centrafricaines. Suivra le folklore traditionnel malien assaisonné d’un soupçon d’énergie “rock” de BKO et l’audience, parfaitement chauffée, sera en jambes pour le clou du spectacle : l’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, véritable légende du funk béninois. Gare aux courbatures le lendemain !

La journée nationale du 14 juillet commencera heureusement “soft”, à 11h, avec les chœurs de l’Opéra de Lyon dans un programme on ne peut plus classique : Schubert, Dvorak, Brahms, Puccini… Une mise en bouche qui prélude au Pique-nique républicain. Durant cette large plage horaire (12h-19h), de nombreuses animations et spectacles (notamment jeune public) se succéderont. Notons la petite note d’impertinence “made in Vénissieux” avec le fabuleux spectacle La Grande Saga de la Françafrique programmé à 15h30. Cette fresque politico-musicale à pleurer de rire créée en 2012 (et régulièrement réactualisée par la compagnie Les 3 Points de Suspension) est assurément un must à voir et à revoir ! La soirée, quant à elle, sera placée sous le signe de la musique latine et de la cumbia avec Sonido del Monte, Cumbia y Cardón et les Chiliens de Chico Trujillo.

Pas d’essoufflement le dimanche ! Après une introduction par la fanfare latine SopaLoca, les musiques en provenance d’Algérie déferleront sur le parc Dupic. Le disco-funk touareg d’Imarhan ouvrira la voie à l’événement : la reformation après dix ans d’absence d’une légende du raï algérien, le groupe Raina Raï !

Tout est bien entendu gratuit. Une escale décidément imposée.

Fêtes Escales – Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juillet, parc Louis-Dupic (derrière l’hôtel de ville de Vénissieux) – GRATUIT.