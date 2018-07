13 et 14 juillet : où voir les feux d'artifice à Lyon et alentour ?

Pour les 13 et 14 juillet, les communes de la métropole de Lyon sont en fête. Tour d’horizon des événements à Lyon et sa périphérie.

Les 13 et 14 juillet, le ciel lyonnais scintillera de mille feux. Dans le centre de Lyon, le mythique le spectacle pyrotechnique du 14 juillet – comme toujours tiré des hauteurs de Fourvière - aura pour thème cette année "les maîtres de la lumière". Organisé par la société Ruggieri, le feu d’artifice mettra à l’honneur les pays leaders de l’art de la pyrotechnie, comme la France, le Japon et les États-Unis.

Pour l’occasion, les communes de l’agglomération sortent elles aussi leurs habits de fête. De nombreux feux d’artifice et autres réjouissances animeront les 13 et 14 juillet des habitants de la périphérie lyonnaise.

8e arrondissement : Pour les habitants du 8e arrondissement, pas besoin de se déplacer à Presqu’île pour la fête nationale. Le 13 juillet, place du 8 mai 1945, des animations seront proposées à partir de 17h30, avec au programme fanfare, jeux et restauration. Place à la musique à partir de 21h30 en attendant le feu d’artifice tiré à 22h30.

Vaux-en-Velin : Le 13 juillet, des animations, restauration et jeux ouvrent le bal sur le site de la place du Marché aux puces dès 18h. Un bal populaire organisé par l’orchestre Verdolini vous fera danser jusqu’à 22h45, heure du feu d’artifice. Le parking du site sera gratuit pour l’occasion.

Bron : Le 13 juillet, le traditionnel spectacle pyrotechnique commencera à 22h30 à l’Hippodrome de Parilly avec cette année un hommage à France Gall et Johnny Hallyday.

Saint-Priest : Le feu d’artifice du 13 juillet sera tiré depuis le Château à 22h30. Des musiques et des hymnes de football accompagneront le spectacle.

Meyzieu : Les festivités commencent le 13 juillet à 21h30 à la Plateforme d’Herbens avec un concert du groupe Shamane. Le feu d’artifice sera tiré à 22h45 aux abords du bassin Grand Large.

Oullins : Le feu d’artifice sera tiré depuis le parc de Chabrières le vendredi 13 juillet à 22h30. Le boulevard Émile Zola sera rendu piéton pour les spectateurs.

Décines : Le 13 juillet, des jeux et animations pour enfants seront mis en place à partir de 15h30 sur les berges du canal de Jonage. La soirée s’ouvrira par un apéritif offert à 18h en attendant le spectacle pyrotechnique de 22h30.

Brignais : Un feu d’artifice sera tiré le 13 juillet à 22H30 au parc de l’Hôtel de Ville.

Caluire-et-Cuire : Un feu d’artifice à 20h30 suivi d’un bal sont au programme du vendredi 13 juillet à l’Esplanade de l’Hôtel de Ville.

Écully : Le 13 juillet, la fête commence dès 19h30 place de la Libération avec des stands de restauration, suivi d’un bal populaire animé par le groupe Cédane à partir de 21h. Un spectacle de sons et lumières d’un quart d’heure viendra éclairer la soirée à 22h30. Le 14 juillet, une commémoration aura lieu devant le Monument de la Victoire avec un vin d’honneur offert par la municipalité.

Francheville : Les animations seront placées au Fort de Bruissin, le 13 juillet. À 21h, un spectacle musical "rétro" de la Guinche assure l’animation jusqu’à 23h. Place au feu d’artifice à 22h30.

Sainte-Foy-Lès-Lyon : Vendredi 13 juillet, une paella est proposée dès 19h (13 euros, réservation au Mag Presse de Sainte-Foy) à la "Caserne des pains" de la Gravière ou à la "Maison Fèbre" place Saint-Luce. Elle sera suivie d’un bal à 21h et d’un feu d’artifice qui sera tiré à 22h30 au parking de l’Ellipse, sur le thème de la Coupe du Monde de football.

Tassin-la-Demi-Lune : Le 13 juillet, un feu d’artifice à 22h45 sera tiré de l’Hôtel de Ville. Un apéritif du maire est organisé le 14 juillet aux jardins de l’Hôtel de Ville suivi d’une séance de cinéma en plein air place Péragut à 21h45.

Chassieu : Une soirée "blanche" est organisée le 13 juillet par le comité des fêtes de Chassieu à l’espace Tisserand. Animée par DJ Karl, la fête débutera à 19h et sera accompagnée d’un repas sur réservation à 20h et d’un feu d’artifice à 22h30.

Saint-Genis-Laval : Rendez-vous le vendredi 13 juillet au complexe sportif de Beauregard pour des animations gratuites dès 18h. Un repas citoyen à 20h (sur inscription à la mairie) précèdera le feu d’artifice de 22h30 ainsi qu’un bal populaire de 23h à minuit.

Dardilly : Un bal est organisé au Paillet le vendredi 13 juillet à partir de 20h avec un service de restauration sur place. Un feu d’artifice sera tiré à 22h30.

Collonges-au-Mont-d’Or : Le traditionnel bal des pompiers débutera à 20h le 13 juillet au parc de la Jonchère, suivi par un feu d’artifice à 23h.

Feyzin : Le 13 juillet, la soirée commence à 19h30 au parc de l’Europe avec des jeux et animations, le tout accompagné par un concert du groupe Be Combo. Le feu d’artifice sera tiré à 22h30.

Mions : Le 13 juillet, le bal s’ouvre à 20h avec l’orchestre NEWZIK, à la halle Louis Miachon. À 22h30, place à l’incontournable feu d’artifice.

Irigny : Le feu d’artifice sera visible le vendredi 13 juillet au parc de Champvillard à 22h. La fête continue le samedi avec un concours de pétanque à partir de 14h sur les terrains de Champvillard.

Vénissieux : Le feu d'artifice sera tiré le 13 juillet à 23h depuis le Stade Laurent Gérin. La journée du 14 juillet se fera en musique ! Une formation de l’Opéra de Lyon chantera des classiques européens (Brahms, Schubert, Puccini, Bizet et bien sûr la Marseillaise) à 11h et sera suivie par des concerts aux accents latino à partir de 19h30. Un pique-nique républicain est organisé dès midi dans le parc, accompagné d’activités et d’un apéritif à 18h.

Pierre-Bénite : Le 14 juillet, la commune de Pierre-Bénite fête la nation à partir de 11h au parc Manillier avec des stands de restauration et d’artisanat. À partir de 15h et jusqu’à 19h, des jeux seront organisés pour les enfants. Un repas républicain sera proposé à partir de 19h (à réserver avant le 10 juillet à l’accueil de la mairie) précédé par l’apéritif du maire de 18h. Le bal commencera à 21h, brièvement interrompu par le feu d’artifice de 22h30.

Rillieux-La-Pape : Le samedi 14 juillet, des stands de restauration et des jeux pour les enfants occuperont le parvis de l’Accueil Marcel André à partir de 20h, suivi d’un bal populaire animé par le groupe The Motion Band, suivi par le feu d'artifice.

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or : Le 14 juillet, les festivités s’ouvrent par une retraite aux flambeaux à 21h30 place de la République suivi par le feu d’artifice à 22h30.