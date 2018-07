Finale de la Coupe du monde : il y aura bien un écran à Lyon Bellecour

C'est ce qu'on appelle un twist au cinéma : un retournement de situation qui change tout. Après avoir refusé d'installer un écran géant place Bellecour, renvoyant vers le Parc OL, la ville de Lyon a décidé de changer ses plans. Il y aura bien un écran dans le centre-ville de Lyon pour diffuser la finale de la Coupe du monde où l'équipe de France aura l'occasion de briller !

La pression populaire a été plus forte. La ville de Lyon vient de revenir sur sa décision de ne pas installer d'écran géant pour retransmettre la finale de la Coupe du monde dans le centre. Il y aura bien une retransmission de l'événement place Bellecour. Jusqu'à présent, la municipalité renvoyait vers le dispositif qui sera installé au Parc OL. Plusieurs facteurs ont poussé la ville à changer d'avis : la qualification de la France, mais aussi la nécessité de sécuriser le centre-ville de Lyon quoiqu'il arrive. La décision est également éminemment politique, puisque prise sur le fil du rasoir face au succès populaire. A moins deux ans des élections municipales, Lyon ne pouvait pas se passer de cette fête ou la délocaliser sur un site privé comme c'était initialement prévu. "L'effet Coupe du monde" vaut de l'or. Ainsi, jusqu'à ce mercredi midi, la fan zone officielle de la ville de Lyon devait être à Décines dans le Parc OL, en partenariat avec une marque de soda. Le club rhodanien avait déjà largement entamé l'organisation de cette retransmission et la réaction de Jean-Michel Aulas face à ce revirement de la ville sera particulièrement attendue. Selon nos informations, elle pourrait être "cinglante face à la mobilisation des équipes du club". L'Olympique lyonnais était en contact avec la ville depuis une semaine et s'attendait à recevoir 10 000 personnes dimanche. Suite à ce changement de position de la ville de Lyon, l'OL a officialisé l'annulation de sa retransmission. Au final, pour les Lyonnais, cet écran géant place Bellecour sera plus que bienvenu. Le dispositif sera celui d'une fan zone avec des entrées contrôlées et une sécurité maximale. Dimanche, tout le centre-ville de Lyon vibrera, avec l'espoir que la France remporte cette Coupe du Monde.