Agenda : que faire à Lyon le 29, 30 et 31 mars ?

En ce dernier week-end du mois de mars, il est possible d’assister à différentes compétitions sportives, de se laisser embarquer dans l’univers sombre du polar ou encore de découvrir des expositions pour enfants et pour adultes et tout cela à Lyon.

Quais du Polar

Du 29 au 31 mars se déroule la 15e édition Quais du polar. Le roman nordique sera mis à l’honneur ainsi que le cinéma avec la venue du réalisateur américain culte Brian De Palma.

Le journaliste d’investigation et écrivain italien Roberto Saviano qui a notamment écrit le livre Gomorra sera aussi présent. Le festival se déroulera dans différents lieux comme le palais de la bourse, l’Hôtel de Ville de Lyon, le palais du commerce ou la chapelle de la trinité. Au programme, romans, bande dessinée, séries TV, cinéma, tables rondes, rencontres, etc.

Accès libre et gratuit

Retour sur un classique du cinéma au Pathé Bellecour

Dans le cadre de la 15e édition Quais du polar, le Pathé Bellecour diffusera ce vendredi 29 mars à 19h30 le film Memento. Ce chef d’œuvre de Christopher Nolan sera projeté en copie 35mm et en VOSTFR. Le film sera présenté par l’écrivain français Michel Bussi.

Tarif : 5,30€/12,60€

Les Harlem Globetrotters à Lyon

Cette équipe emblématique de basketball se produit à travers le monde pour un show mêlant humour et prouesses sportives. Ils seront au palais des sports de Lyon à 20h le samedi 30 mars.

Tarif : 26,25€/42,75€

Asvel Lyon Féminin

Dimanche 31 mars à 15h30 le club de basket l’Asvel Lyon Féminin affrontera Nantes Rezé. La rencontre aura lieu au Gymnase Mado Bonnet. Ce sera la dernière journée de saison régulière dans ce gymnase.

Tarif : 5€/13€

Gala de Boxe

Samedi 30 mars à partir de 17h a la maison des sports (Raphaël de Barros) de Villeurbanne se déroulera un gala de boxe, Les révélations du noble art II. Au programme, quatorze combats amateurs et un combat professionnel, Mohamed Kani, numéro un français des poids welters, affrontera Ivans Levickis, boxeur originaire de Lettonie. Plus que du sport ce gala proposera au public, différentes animations, il sera possible de s’essayer au noble art et d’assister à un concert de variété. Des footballeurs et des sportifs seront aussi présents. Entrée : 20€ (cela comprend un sandwich, une canette ainsi qu’un café). Les places sont d’ores et déjà en vente au Cross Counter Boxing Gym 4 rue Édouard Aynard 69100 Villeurbanne ou réservation par téléphone au 04-72-77-52-26.

https://www.lyoncapitale.fr/sport/lelite-de-la-future-boxe-mondiale-reunie-le-30-mars-a-villeurbanne/

Une visite commentée au musée des Confluences

L’exposition Yokainoshima, esprits du Japon, est à découvrir à travers une visite commentée samedi à 10h30. Une exposition tournée autour des divinités et des forces naturelles de la culture japonaise.

Tarif : 3€/5€

La baleine est de retour

Samedi 30 mars et dimanche 31 mars, le musée des confluences fête le retour de la fameuse baleine. Celle qui était auparavant au muséum d’histoire naturelle de Lyon se trouve maintenant au-dessus de la tête des visiteurs. Plusieurs activités pour adultes comme pour les enfants seront à faire tout au long du week-end.

Accès gratuit à la baleine et aux animations tout au long du week-end.

Attention, un billet d’entrée sera nécessaire pour visiter les expositions du musée.

Les halles du faubourg rouvrent leurs portes

Ce week-end les halles du faubourg, rouvrent leurs portes. Vendredi 29 mars à partir de 18h aura lieu le vernissage de l’exposition Théogonie de Mauvaise foi. Une exposition de dessins de bande dessinée, de récit graphique, de peinture ou encore la broderie. Ce lieu qui a ouvert il y a quelques mois accueillera tout le week-end différents évènements artistiques, DJ, exposition, etc.

Tarif : Entrée gratuite pour les membres (adhésion à 4 € à l’année)