L’élite de la future boxe mondiale réunie le 30 mars à Villeurbanne 

Ce samedi 30 mars se tiendra à la maison des sports de Villeurbanne, Les révélations du noble art II. Organisé par Cross Counter Boxing Gym, et son coach emblématique Fayçal Ormani, ce gala de boxe réunira l'élite de la futur boxe mondiale dont le numéro un poids welters en France Mohamed Kani.

"Les meilleurs boxeurs mondiaux sont à Lyon", déclare Faycal Omrani l’entraîneur entre autres de Michel Sorro, champion du monde de boxe catégorie super-welter. Un vivier de talents qui se réunira pour un grand gala, à la maison des sports (Raphaël de Barros) de Villeurbanne ce samedi 30 mars à partir de 17h. Les révélations du noble art II, mettra en avant les boxeurs amateurs villeurbannais qui affronteront ceux d’Ancône, ville située en Italie. L’occasion de découvrir la nouvelle génération de pugiliste français. “Samedi, c’est l’élite de la future boxe mondiale qui sera là, au dernier gala on a plus retenu les prestations des amateurs que des pros”, ajoute Fayçal Omrani qui dirige le Cross Counter Gym Boxe.

Mohamed Kani, numéro un français des poids welters

Au programme, treize combats de boxe amateurs et un combat de boxe amateur féminin. Pour clôturer cette soirée portée sur noble art, le public assistera à un combat professionnel. Mohamed Kani, numéro un français des poids welters, au style technique et physique affrontera Ivans Levickis, boxeur originaire de Lettonie. Plus que du sport ce gala proposera au public, différentes animations, il sera possible de s’essayer au noble art et d’assister à un concert de variété. Des footballeurs et des sportifs seront aussi présents.

Entrée : 20€ (cela comprend un sandwich, une canette ainsi qu’un café). Les places sont d’ores et déjà en vente au Cross Counter Boxing Gym 4 rue Édouard Aynard 69100 Villeurbanne ou réservation par téléphone au 04-72-77-52-26.