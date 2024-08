"Affaire de la quiche lorraine" : l'adjoint à la sécurité de Vénissieux a-t-il manqué à son devoir ?

La polémique autour de "l'affaire de la quiche lorraine" à Vénissieux continue de faire parler. L'inaction présumée de l'adjoint à la sécurité fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République.

L'agression verbale dont a été victime l'employée d'une boulangerie de Vénissieux pour avoir vendu par erreur des quiches lorraines à des clients musulmans n'en finit pas de faire parler. Après la décision du gérant, Alexandre Dallery de retirer les produits à base de porc de la vente, l'emballement politique des élus d'extrême droite, c'est désormais le rôle de l'adjoint à la sécurité de Vénissieux, Jean-Maurice Gautin, qui est l'objet d'une polémique.

"Il n'a rien fait de plus quand il a appris ce qu'il s'était passé", déplore le gérant de la boulangerie

Dans un signalement adressé au procureur de la République de Lyon, l'élu d'opposition Farid Ben Moussa lui reproche en effet d'avoir "été témoin d'une agression" sans être "intervenu, ni (avoir) alerté les services de police nationale ou municipale". Selon l'élu, très engagé contre la majorité municipale, ces faits "démontrent une atteinte au devoir de protection et à l'obligation légale qu'il incombe à tout détenteur d'une autorité publique d'agir pour garantir la sécurité de la population".

Joint par téléphone, Farid Ben Moussa précise que l'adjoint à la sécurité n'était pas présent au moment même où les menaces et insultes ont fusé, mais est arrivé quelques minutes plus tard. Mais selon lui, les deux agresseurs présumés étaient toujours présents sur les lieux, d'où son signalement. Contacté, Alexandre Dallery confirme quant à lui que Jean-Maurice Gautin "a vu les deux individus" mais est "arrivé sur la fin, quand ils sortaient et repartaient".

Néanmoins, le gérant de la boulangerie précise que l'adjoint à la sécurité a été informé qu'une agression venait d'avoir lieu, mais "il n'a rien fait de plus quand il a appris ce qu'il s'était passé", déplore-t-il. De son côté, la mairie s'est contentée d'indiquer à nos confrères du Progrès que Jean-Maurice Gautin "est arrivé à la fin de l'altercation". Pour rappel, la maire PCF de Vénissieux, Michèle Picard, est restée muette depuis cette agression. Alexandre Dallery et sa salariée ont quant à eux déposé plainte.

