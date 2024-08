Quatre alpinistes perdent la vie dans les Alpes

Quatre alpinistes ont perdu la vie dans les Alpes mercredi 21 août.

Mercredi 21 août, quatre alpinistes ont perdu la vie dans le massif du Mont-Blanc et près du sommet de la Tournette. Deux Espagnols de 26 et 27 ans ont fait une chute de plusieurs centaines de mètres alors qu'ils se trouvaient dans le massif du Mont-Blanc, peu avant 13 h 30 à plus de 4 000 mètres d'altitude.

Un bloc de pierre a cédé alors qu'ils tentaient de l'utiliser pour une descente en rappel selon le Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix. Une troisième personne s'en est sortie et a été prise en charge à l'hôpital.

Deux alpinistes de 33 et 37 ans sont également décédés après une chute alors qu'ils se trouvaient dans l'ascension du sommet de la Tournette. D'après Le Dauphiné Libéré, leur cordée a dévissé pour une raison encore inconnue.