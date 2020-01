Aéroport de Lyon : cinq nouveaux vols par semaine pour le Qatar

A partir du mois de juin 2020, 5 vols supplémentaires par semaine relieront Lyon à Doha, via Qatar Airways.

A partir du mois de juin 2020, 5 vols supplémentaires par semaine relieront Lyon à Doha, via Qatar Airways.

"Nouvelle connexion entre la capitale du Qatar et la deuxième métropole française, la liaison Lyon-Doha renforcera l'attractivité de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon en offrant aux passagers davantage d’options vers le Moyen-Orient et l'Asie", explique Vinci dans un communiqué.