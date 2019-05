Acte XXVI des Gilets jaunes : ce qui est prévu à Lyon ce samedi

Alors que Lyon a été choisie comme siège de la contestation nationale des Gilets jaunes le temps d’un samedi, la préfecture a pour la première fois interdit 4 périmètres de la ville aux manifestants qui devraient partir de la place Bellecour vers midi.

L’Acte XXVI des Gilets jaunes sera lyonnais et s’annonce conséquent. Après l’appel national lancé pour faire de Lyon le centre des revendications du mouvement, on peut s’attendre ce samedi à un cortège renforcé. Pour l’occasion, la préfecture a annoncé que 4 périmètres seront interdits aux manifestants : rue de la République, quartier de la Part-Dieu, Victor Hugo, Perrache et le Vieux-Lyon.

Pour l’heure, une manifestation a été déclarée en préfecture et devrait s’élancer de la place Bellecour à midi. Les manifestants devraient ensuite emprunter les quais du Rhône, et traverser le fleuve par le pont Morand. Des personnalités du mouvement, comme Jérôme Rodrigues, sont attendus à Lyon ce samedi.