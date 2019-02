Un camion de police a été la cible de jets de projectiles sur les voies de l'autoroute A7 lors de l'acte XIV des Gilets Jaunes à Lyon. Filmée depuis l'intérieur du camion, la scène se diffuse sur les réseaux sociaux.

Le syndicat Alternative Police a décidé de rendre publique l'intégralité de la vidéo filmée depuis l'intérieur du camion de police ciblé sur les voies de l'A7 ce samedi. Sur Facebook, le syndicat explique sa démarche, précisant que la vidéo était déjà "devenue virale" avant même qu'il ne la diffuse. "Afin d'éviter tout détournement, tout montage, ou toute autre utilisation malsaine dans le seul but de nuire à l'image de nos collègues, nous avons considéré, après visionnage, que sa diffusion ne portait aucunement atteinte à l'identité de nos collègues pris à partie. Quelle que soit la mission ou l'intervention de police, nous n'avons rien à cacher", écrit le syndicat sur Facebook.

"Vibrant hommage à ces collègues courageux"

"La diffusion de l'intégralité de la vidéo permet en outre de démontrer toute l'humanité de nos collègues. La police est composée d'hommes et de femmes mobilisés au service de nos concitoyens et ce au péril de leur vie", poursuit le droit de réponse et réagit aux attaques d'autres syndicats de police ayant fustigé l'initiative de diffuser la vidéo. "La diffusion de cette vidéo sans filtre, sans atténuation du contexte et des circonstances est un vibrant hommage à ces collègues courageux qui ont démontré, une nouvelle fois, toute la grandeur des policiers". Ce matin, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, s'est également exprimé via un communiqué pour condamner l'attaque de cet équipage de police.