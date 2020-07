Accident mortel sur l'A7 : l'avocat de la famille pointe la responsabilité de Renault

Selon l'avocat de la famille dont cinq enfants sont morts dans un accident lundi sur l'A7, “Renault va devoir répondre de ses actes et de ses responsabilités dans cet accident”.

L'avocat de la famille victime d'un accident lundi soir sur l'A7, qui a coûté la vie à cinq enfants et blessé gravement trois autres personnes, a pris la parole mercredi soir. Selon un pré-rapport l'expert judiciaire en mécanique a conclu à “la casse du turbo, qui a provoqué un emballement puis l'incendie du moteur et même peut-être de l'habitacle”, a expliqué Alex Perrin, le procureur de la République de la Drôme.

Pour Me Nicolas Cellupica, la responsabilité du constructeur, Renault, devrait être posée. “On doit mettre toutes les cartes sur la table et voir d'où vient précisément le problème et qui doit être tenu pour responsable pour ce drame et de cette évidence, et des premières analyses du rapport, j'en conclus que Renault va devoir répondre de ses actes et de ses responsabilités dans cet accident”, a déclaré l'avocat, rapporte franceinfo.

Et d'ajouter : “Même si le contrôle technique n'était pas dépassé, personne n'aurait vu cette défaillance-là, sur cette pièce-là, parce que ce n'est pas une pièce qui est examinée lors du contrôle technique”. En effet selon les premiers éléments, le contrôle technique du véhicule aurait dû avoir lieu en mai dernier, mais un report a été autorisé en raison de la crise du coronavirus. Aucune infraction en la matière n'a donc été constatée.