Académie de Lyon : vacances apprenantes, deuxième édition

L'initiative lancée par le gouvernement l'année dernière est renouvelée cet été par l'académie de Lyon. Au programme : soutien scolaire, sorties rurales et colonies dans la région.

Les dispositifs mis en place l'année dernière - cours le matin et activités l'après-midi en "école ouverte", sorties "buissonnières" en zones rurales, colonies ou rattrapages scolaires - sont complétés cette année par des virées en vélo en Auvergne-Rhône-Alpes. Dès jeudi 8 juillet au collège Barbusse de Vaulx-en-Velin, les élèves inscrits partiront rouler et camper, avec un escale aux grottes de La Balme en Isère (38).

Pour participer à ces activités estivales, il n'y a pas de conditions particulières. Les informations ont été transmises aux élèves et à leurs parents directement via les écoles, indique l'académie contactée par Lyon Capitale. Il est toutefois possible pour les séjours en colonies, organisés par des associations, les collectivités ou des entreprises privées, de s'inscrire sur le site du ministère de l'Education nationale. La municipalité de Fontenay-les-bois en Haute-Savoie (74) accueillera par exemple une trentaine d'enfants pour des séjours en randonnée. Ils apprendront par la même occasion à lire des cartes IGN.

Une action étatique

Quant au prix, il dépend de l'aide de l'Etat, plafonnée à 400€ hebdomadaires par enfant pour les colonies. Des aides supplémentaires peuvent être redistribuées sous forme de chèques vacances, de bons CAF...

À échelle nationale, le budget de l'opération a été doublé depuis l'année dernière pour les "colos apprenantes" : de 20 millions d'euros en 2020 à 40 millions cette année d'après le ministère de l'Éducation nationale. L'académie de Lyon compte accueillir plus de 16 000 élèves dans les écoles ouvertes.