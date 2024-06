"A votre écoute" : la Ville de Lyon veut améliorer ses services publics

Lancée en 2022 dans le cadre du Pacte Usagers de la Ville de Lyon, la démarche "À votre écoute" a déjà évalué 4 services publics. Jusqu'au 16 juin, une enquête sur les cimetières est en cours.

"Faire évoluer les services publics du quotidien afin de mieux correspondre aux besoins des usagers en leur donnant la parole" : voici l'objectif de la démarche "A votre écoute", mise en place par la Ville de Lyon depuis 2022 dans le cadre du Pacte Usagers. A travers ce dispositif, la Ville souhaite améliorer la qualité des services publics à la population.

"Dans ce cadre, la municipalité mène depuis régulièrement des enquêtes sur différents services publics, à la fois auprès des usagers mais également auprès des agents municipaux en charge de leur mise en œuvre, dans une logique de symétrie des attentions" explique la municipalité dans un communiqué.

Une enquête sur les cimetières de Lyon

Les enquêtes, disponibles sur la plateforme Oyé, ont déjà porté sur quatre services publics depuis janvier 2022 : l'offre de loisirs et les activités extrascolaires, le service des bibliothèques municipales, l'offre périscolaire et les 4 grands parcs de la Ville de Lyon. Les résultats de cette dernière enquête sur les grands parcs lyonnais seront prochainement dévoilés.

Actuellement, et depuis le 13 mai, la Ville a lancé une démarche "À votre écoute" sur les cimetières. "Cette enquête, réalisée avec l’aide d’un étudiant en thèse de géographie, est l’occasion de capter la parole des habitantes et habitants, des visiteuses et des visiteurs, afin de mieux comprendre les usages et les représentations qu’ils se font des cimetières et comment ils aimeraient les voir évoluer" poursuit la Ville. Les Lyonnais et Lyonnaises ont jusqu'au 16 juin pour s'exprimer en ligne.