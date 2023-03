Le nouveau visage du cours Emile-Zola à Villeurbanne Cusset 

Les travaux de réaménagement du cours Émile-Zola au niveau de Cusset se sont terminés fin 2022, offrant plus de place aux piétons et aux cyclistes. (Photo Hadrien Jame)

Autrefois qualifié d’autoroute urbaine, le cours Emile-Zola qui permet de traverser Villeurbanne affiche aujourd’hui un visage tout autre. Après neuf années de requalification, le trafic automobile aurait été diminué par deux alors que la 3e phase des travaux s’est terminée fin 2022.

Terminée l’époque où le cours Emile-Zola s’apparentait à une véritable autoroute urbaine, permettant d’aller de Lyon, depuis le cours Vitton, jusqu’au boulevard périphérique Laurent-Bonnevay. Près de 150 ans après les premiers coups de pioche donnés sur cet axe traversant la ville, la municipalité présente non sans fierté les évolutions obtenues après neuf années de requalification.

"En neuf ans, nous avons requalifié un ouvrage qui a pris presque 100 ans à être créé" Cédric Van-Styvendael, maire PS de Villeurbanne

Débuté en 2014 par une première tranche de travaux entre les rues du Commandant l’Herminier et Pierre Baratin, le réaménagement du cours Emile-Zola a connu une nouvelle étape en 2019 avec la livraison de son deuxième tronçon entre l’avenue Thiers et la rue Hippolyte Kahn, avant la réalisation de la phase 3 du projet entre la rue Pierre Baratin et le périphérique. Terminé fin 2022, celui a profondément changé le visage du quartier Cusset autour de l’axe Emile-Zola.

Le plan de réaménagement du cours Emile-Zola entre entre la rue Pierre Baratin et le périphérique. (Photo Hadrien Jame)

Plus de place aux piétons et cyclistes

"L’idée était d’obtenir une reconquête pour les piétons et les cyclistes tout végétalisant ce cours pour changer son image, malgré une contrainte importante avec la présence de la station de métro", explique Céline Durand, chef de projet au sein de l’agence Ilex. Deux parvis et une place, qui sera étendue au cours des prochaines années, ont été créés.

Le nouveau collège Gilbert-Chabroux dans lequel 270 élèves ont fait leur rentrée dans le nouveau collège. D'ici 2024 600 élèves seront répartis dans 31 classes. (Photo Hadrien Jame)

En parallèle, la Métropole de Lyon, en partenariat avec la Ville de Villeurbanne, a revu le flux de circulation automobile, en redistribuant les usages de la voirie sur le cours Emile-Zola. Désormais les cyclistes disposent d’une piste cyclable, les bus d’un couloir dédié et les voitures de 2X1 voie de circulation. "Il s’agit d’une évolution importante. À une époque, il y’a eu jusqu’à 20 000 automobiles sur ce cours. On n’a pas le chiffre exact, mais a priori ça a beaucoup baissé", souligne Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités actives. Son président, Bruno Bernard, se veut un peu plus précis, selon lui "il y a aujourd’hui deux fois moins de circulation sur le centre du cours Emile-Zola".

8,3 millions d'euros

Au total, le réaménagement de ce tronçon de 470m, sur les 3,5 km de route que compte le cours Emile-Zola, aura nécessité 4,5 millions d’euros d’investissement de la part des deux collectivités. Auxquels s’ajoutent environ 3,8 millions d’euros ayant servi à financer le développement du nouveau quartier Liberté-Faÿs, où 267 logements ont été créés en partenariat avec des bailleurs. Tout en procédant dans le même temps à l’extension de l’école Renand Sud et à la construction du gymnase Jeanne-Desparmet-Ruello et du collège Gilbert-Chabroux.

En parallèle du cours Emile-Zola, la Ville et la Métropole, en partenariat avec des bailleurs, ont poursuivi la création du nouveau quartier Liberté-Faÿs. (Photo Hadrien Jame)

Le maire de Villeurbanne Cédric Van-Styvendael se projette désormais sur le 4e et dernier tronçon de requalification du cours Emile-Zola au niveau du quartier des Gratte-Ciel, en gardant un oeil à l’opposé de l’axe, sur le périphérique. L’élu socialiste a toujours en tête l’idée de convaincre la Métropole de Lyon de procéder à une couverture du boulevard Laurent-Bonnevay afin d’unifier le territoire de Villeurbanne.