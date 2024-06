À Villeurbanne, le Parti socialiste soutient Gabriel Amard

Le Parti socialiste villeurbannais apporte son soutien au député sortant LFI Gabriel Amard pour les élections législatives anticipées.

La section villeurbannaise du Parti socialiste a fait son choix et, sans jamais le citer, désavoué Jean-Paul Bret, ancien maire et candidat dissident aux élections législatives anticipées. Dans un communiqué diffusé ce lundi, le secrétaire de section, Ali Ahamada apporte son soutien au candidat LFI investi dans le cadre du Nouveau Front Populaire, Gabriel Amard.

"Fidèles à l’histoire de la gauche, inscrits dans la tradition villeurbannaise d’une large union, conscients de la gravité du moment et pour faire gagner le rassemblement de la gauche et de l’écologie le 30 juin et 7 juillet à Villeurbanne, nous appelons donc à voter Gabriel Amard et Melouka Hadj Mimoune", indique-t-il.

Pour rappel, l'ancien maire PS de Villeurbanne, Jean-Paul Bret a annoncé sa candidature face à Gabriel Amard expliquant se retrouver dans les mesures du programme du Front populaire, mais ne souhaitant "pas voter, au nom de l'union des gauches, pour Gabriel Amard".

Lire aussi : À Villeurbanne, Bret est candidat dissident : "Le sujet n'est pas le contenu"