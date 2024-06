À Lyon, le quartier Mermoz-sud entame sa transformation

La Métropole de Lyon, en partenariat avec l'agence d'architecture Hérault, a présenté ce lundi 17 juin le plan d'aménagement du quartier de Mermoz-Sud (Lyon 8e).

Le quartier de Mermoz-Sud (Lyon 8e) va bientôt bénéficier d'un pôle d'équipements sportifs et culturels, aménagé par la Métropole de Lyon et l'agence d'architecture Hérault. Le quartier de Mermoz-Nord avait entamé sa transformation une dizaine d'années en arrière. "Nous nous attaquons maintenant au quartier de Mermoz-Sud", indique Grégory Doucet, maire de Lyon, et ajoute, "nous projetons de faire de ces quartiers populaires des lieux agréables à vivre".

"Mermoz-Sud, un quartier plus ouvert et agréable"

Construit sur quatre étages et constitué d'une salle de spectacle, d'une salle polyvalente, d'un espace de musique d'un espace "jeune", d'un espace "Sport loisir" et d'espaces extérieurs, le futur pôle sportif et culturel a pour but, selon Grégory Doucet, "de répondre, en premier lieu, aux besoins des habitants du quartier, et à long terme d'attirer les lyonnais qui pourront venir profiter d'infrastructures qui ne sont nulle part ailleurs dans la ville".

Isabel Hérault, architecte associée et partenaire de la Métropole de Lyon dans ce projet, souligne le côté "convivial et chaleureux" du lieu, avec un "espace de convivialité", qui permettra l'organisation d'évènements qui se prolongeront dans le jardin.

Un groupe scolaire entièrement reconstruit

Ce n'est pas le seul plan d'action que prévoit la ville de Lyon. Un groupe scolaire, Louis Pasteur, va également être entièrement reconstruit, dans cette optique de "rénovation urbaine du quartier de Mermoz-Sud". Salles de sport, terrain extérieur, espacés dédiés aux activités extra-scolaires, les travaux du nouveau groupe scolaire débuteront au printemps 2025, pour une ouverture prévue à la rentrée 2027. L'école s'organisera sur deux étages, composés de plusieurs ailes.

Dans un communiqué, la ville de Lyon assure que ce futur bâtiment constituera "un havre de paix pour les enfants en coeur de quartier", et également "un bâtiment bas carbone très performant".

"Un véritable pavillon de bois dans un écrin de verdure"

Ces différentes constructions sont réalisées dans un souci de "respect de l'environnement, en particulier des végétaux qui sont présents sur ces sites", souligne la ville de Lyon, expliquant : "Nous avons de grands principes, la préservation de la biodiversité et la végétalisation des espaces extérieurs". Dans cette optique, la palette des matériaux employés se veut réduite, en bois et en béton, des cours perméables, la ville de Lyon se félicite "d'un futur bâtiment entouré d'arbres et qui ressemblera à un pavillon de jardin".

L'aménagement de ces sites du quartier Mermoz-Sud s'inscrivent "dans une continuité", d'ici à 2030, la ville de Lyon prévoit au total 62 000 mètres carrés d'espaces publics qui seront aménagés dans ce quartier du 8e arrondissement de Lyon, et qui, toujours selon cette dernière, "s'inscrivent pleinement dans les engagements de Lyon 2030 visant la neutralité climatique".