À Vaulx-en-Velin, un mère suspend son fils de six ans dans le vide au 7e étage d'un immeuble

Un femme de 25 ans a été interpellée après que des témoins l'ont aperçu en train de suspendre son fils dans le vide depuis son appartement à Vaulx-en-Velin.

Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 janvier vers 00 h 30, des habitants d'un immeuble situé avenue Voltaire à Vaulx-en-Velin ont aperçu une femme qui suspendait son fils dans le vide, depuis la fenêtre de son appartement du 7e étage, rapporte actuLyon.

L'enfant, âgé de six ans, n'a heureusement pas échappé aux mains de sa mère, mais les témoins de la scène ont alerté les forces de l'ordre qui sont arrivés rapidement sur place et ont interpellé et placé en garde à vue la mère de l'enfant, âgée de 25 ans et visiblement sous l'empire de stupéfiants.

Elle a ensuite été relâchée et une enquête a été ouverte.