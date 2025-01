Le Volvo Safety Day : la sécurité en hiver, au cœur de l’expérience Volvo

Contenu sponsorisé

Notre concession a organisé le Volvo Safety Day, à Saint-Jean-de-Thurigneux, une immersion unique dans l’univers de la sécurité automobile, pilier fondateur de Volvo.

Depuis la création de la ceinture de sécurité à trois points en 1959, Volvo continue de repousser les limites de l’innovation pour protéger ce qui compte le plus : la vie. C’est cet héritage que nous avons voulu partager à travers des ateliers pratiques et des démonstrations interactives.

Au programme, trois ateliers captivants :

Freinage d’urgence , pour appréhender la réactivité des systèmes Volvo en situation critique.

, pour appréhender la réactivité des systèmes Volvo en situation critique. Freinage avec évitement , mettant en lumière l’agilité et l’intelligence des véhicules pour contourner les obstacles.

, mettant en lumière l’agilité et l’intelligence des véhicules pour contourner les obstacles. Conduite sur faible adhérence, où les participants ont testé le contrôle et la stabilité sur surfaces glissantes, une spécialité des modèles suédois.

Ces expériences, riches en sensations et en enseignements, ont permis de mieux comprendre les technologies Volvo, telles que le freinage autonome ou la gestion de trajectoire. Mais plus encore, elles ont rappelé que la sécurité est avant tout une question de prévention et de confiance au volant.

Une nouvelle preuve d'excellence : le Volvo EX30 décroche cinq étoiles Euro NCAP

Nous sommes également ravis de partager une grande nouvelle : le tout nouveau Volvo EX30, SUV 100 % électrique et compact, vient de passer avec succès les rigoureux tests de sécurité d’Euro NCAP, décrochant la note maximale de cinq étoiles. Ce résultat reflète l’engagement inébranlable de Volvo à offrir des véhicules parmi les plus sûrs au monde. Ensemble, poursuivons cette mission Volvo : rendre chaque trajet plus sûr pour tous.

