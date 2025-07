La Métropole de Lyon engage un chantier de modernisation du réseau d'assainissement à Fontaine-sur-Saône

Afin de répondre à la saturation de la station d'épuration de Fontaine-sur-Saône, la Métropole de Lyon a engagé début juillet un chantier de modernisation du réseau d'assainissement.

Début juillet, la Métropole de Lyon a engagé un chantier destiné à moderniser en

profondeur le réseau d’assainissement de Fontaine-sur-Saône. L'objectif de l'opération : améliorer durablement la qualité d'eau de la Saône et adapter les infrastructures aux évolutions du territoire. Ces travaux visent également à répondre à la directive européenne imposant une mise à niveau progressive du patrimoine d'assainissement.

Afin de répondre à la saturation structurelle actuellement subie par la station d'épuration de Fontaine-sur-Saône, la Métropole a engagé une restructuration complète de de l'installation. A l'issue de ces travaux, la station actuelle sera remplacée par une station de refoulement. Cette dernière sera accompagnée d’un bassin d’orage d’une capacité de 6 600 m³, destiné à stocker les eaux en période de fortes précipitations. La Métropole indique que : "Ces effluents seront ensuite acheminés, via 2,2 kilomètres de canalisations, vers la station métropolitaine de PierreBénite, plus performante et mieux dimensionnée."

Alors que la station d'épuration rejette aujourd'hui 20% d'eau non-traitée dans la Saône, soit un niveau largement supérieur au seuil réglementaire fixé à 5 %, ces opérations devraient permettre de garantir la conformité du système d'assainissement. Selon les chiffres de la Métropole, des travaux du même type déjà entrepris à Albigny et à Couzon-au-Mont-d'Or auraient permis d'économiser 10 000m3 d'eau par an.

