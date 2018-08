À quoi va ressembler la future Université de Lyon ?

L’union des normaliens, des futurs ingénieurs et de trois universités pour propulser l’enseignement supérieur et la recherche de Lyon et Saint-Étienne dans la grande compétition internationale approche. Mais, à l’heure de préciser les contours de ce mariage, la cohésion n’est toujours pas au rendez-vous.

Et si l’Université de Lyon devenait aussi prestigieuse que la célébrissime Harvard ? Passé le rêve de grandeur et de visibilité à l’international, convaincre les formations d’élite que sont les grandes écoles de se placer sous l’unique bannière de l’Université de Lyon en 2020 n’est pas une mince affaire. Les premiers jalons sont posés pour construire un établissement de rang mondial en rassemblant deux grandes écoles (l’ENS Lyon et l’Insa) et trois universités (Claude-Bernard/Lyon 1, Jean-Moulin/Lyon 3 et Jean-Monnet à Saint-Étienne). Cet été, les groupes de travail inter-établissements ont rendu une copie provisoire censée dessiner les huit futurs pôles d’une édification qui représente aujourd’hui près de 100 000 étudiants.