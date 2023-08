Au niveau de la place des Terreaux, un employé a été agressé physiquement en plein nettoyage de son commerce par un homme lui demandant une somme d’argent.

En fin d’après-midi, lundi 7 août, un jeune homme de 21 ans a été agressé dans son commerce situé place des Terreaux durant sa journée de travail. L’agresseur a fait éruption dans le magasin avant de lui asséner plusieurs coups de barre de fer. L’objet de leur altercation serait dû à des problèmes d’argent.

Une barre de fer et un couteau

Par chance, la victime a réussi à quitter les lieux et dans un second temps avec des témoins de la scène à contacter les forces de l’ordre. De son côté, le suspect a essayé de prendre la fuite avec un couteau, mais des témoins ont réussi à le rattraper et le maîtriser avant l’arrivée des policiers.

Après avoir porté plainte, la victime a eu deux jours d’ITT. Un des témoins, également menacés par le suspect avec un couteau à lui aussi déposé plainte.

Inconnu des services de police, le suspect a reconnu les faits durant sa garde à vue. Présenté au Parquet, il sera jugé en comparution immédiate dans la journée du 10 août.