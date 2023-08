Emmanuel Macron honore la mémoire de Véronique Trillet-Lenoir

Cancérologue et eurodéputée lyonnaise, Véronique Trillet-Lenoir s’est éteinte à l’âge de 66 ans. L'Elysée lui rend hommage dans un communiqué de presse.

L’annonce de la mort de l’eurodéputée et cancérologue lyonnaise Véronique Trillet-Lenoir a suscité de nombreuses réactions politiques, jusqu’à l’Elysée.

Emmanuel Macron et son épouse saluent "ce parcours médical, politique et humain imprégné de bienveillance, d’humanisme et de générosité ", peut-on lire dans un communiqué de presse de l’Elysée.

« Une femme de convictions, profondément dévouée aux causes qu’elle défendait »

Devenue un soutien d’Emmanuel Macron dès 2017, puis élue deux plus tard sur le liste Renaissance lors des élections européennes, le chef de l’Etat se souvient d’une « femme de convictions, profondément dévouée aux causes qu’elle défendait, au premier rang desquelles notre sécurité et notre souveraineté sanitaire ».

Pour l’heure les causes de la mort de cette "cancérologue reconnue" n’ont pas été dévoilées.

