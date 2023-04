A Lyon, un homme entre par un effraction dans un logement en plein après-midi

Un homme est entré dans un appartement à Lyon en plein après-midi, alors que l'occupant faisait une sieste.

Les faits se sont produits jeudi 20 avril en début d'après-midi dans le secteur Villette, proche de la Part-Dieu. La police reçoit un appel signalant qu'un individu vient de briser la fenêtre d'un appartement et de s'introduire dans le logement. Des policiers se redent alors sur place et trouve l'individu sur les lieux, fouillant l'appartement.

Connu des services de police

Les fonctionnaires lui demandent de quitter les lieux et de se rendre, ce qu'il fait immédiatement. L'occupant du logement lui, dormait et n'avait pas entendu les bruits. Agé de 42 ans, le mis en cause était connu des services de police. Il a reconnu les faits au cours de son audition et a expliqué qu'il pensait que le logement était vide.

Il est jugé en comparution immédiate ce lundi.