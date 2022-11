Lyon : 340 grammes de cocaïne et des armes saisis à la Duchère

Six individus impliqués dans un trafic de drogue ont été interpellés le 11 octobre dernier dans le quartier de la Duchère à Lyon. 340 grammes de cocaïne ont notamment été saisis.

Le 11 octobre dernier dans le cadre d'une enquête débutée en avril, six individus ont été interpellés dans le quartier de la Duchère à Lyon. Au total, 340 grammes de cocaïne, une grenade, 27 cartouches de calibre divers et 15 405 € en espèces ont été saisis. Les six personnes ont été présentées au juge d'instruction le 14 octobre dernier.

Quatre d'entre eux ont été incarcérés et deux relâchés sous contrôle judiciaire. Cette enquête faisait suite à une précédente saisie de 494 grammes d'héroïne dans un appartement vide en avril dernier.

