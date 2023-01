À Lyon, les Halles de l’Hôtel-Dieu mettent la clé sous la porte 

La fermeture définitive des Halles de l’Hôtel-Dieu a été officialisée ce mardi 3 janvier.

Les liquidations de la boucherie Trolliet en juillet et de la Maison Vianey en septembre, puis la fermeture temporaire de l'enseigne Cerise et Potiron avaient fait émerger des doutes sur la santé économique des Halles du Grand-Hôtel Dieu. Près de six mois plus tard les difficultés rencontrées par les commerçants installés dans l’édifice du 2e arrondissement se confirment.

Ce mardi 3 janvier, les commerçants et leur bailleur, représenté par la société de gestion Scaprim, ont officialisé la fermeture définitive des lieux après 4 ans d’exploitation. "Nous avons partagé avec les commerçants partenaires le même constat d’un contexte économique restant difficile à l’issue de crises consécutives, celle de la Covid-19 et, plus en amont, celle du mouvement des Gilets jaunes. Nous ne pouvons plus poursuivre notre développement dans de bonnes conditions", apprend-on dans un communiqué.

Un seul établissement restera ouvert entre les murs de l’Hôtel Dieu, il s’agit du Théodore - Bistrot des Halles.