Exposition : les Mooziarfs débarquent à Lyon

Modelaine Amblard, alias Moo Art, est une jeune artiste formée à l’école de dessin Émile-Cohl de Lyon où elle a suivi un master de dessinatrice pour l’édition, le cinéma d’animation et les jeux vidéo. Tout en exerçant son métier en freelance, elle nourrit le rêve de devenir artiste peintre et présente pour la première fois, à Lyon, une drôle d’exposition Moo Art arrive sur terre, mettant en scène, dans des situations différentes, des extraterrestres, des personnages verts aux yeux exorbités qu’elle appelle des Mooziarfs.

Ils ont débarqué par hasard sur notre planète et tentent de s’adapter à nos vies et coutumes de terriens. S’inspirant d’influences surréalistes, absurdes et fantastiques, elle peint – en utilisant une palette limitée à huit couleurs pour créer une cohésion entre ses toiles – des œuvres colorées, loufoques et accompagne chaque personnage d’une petite histoire écrite qui renforce un univers à la fois étrange et déjanté. Cette jeune artiste est à découvrir à l’Anticafé, situé dans le 1er arrondissement de Lyon, qui proposera durant l’exposition une boisson verte au goût détonant…

Moo Art arrive sur terre de Moo Art – Du 3 janvier au 3 mars à l’Anticafé, 9, rue bât d'argent, Lyon 1er