Le centre Westfield la Part-Dieu cherche des photographes pour une exposition sur le sport

La future exposition comportera 42 photos sur le thème « Sport et Handisport » (Photo RC)

Sept photographes seront choisis par le public pour constituer une exposition de 42 photos sur le thème du "Sport et Handisport" au sein du centre Westfield la Part-Dieu.

À quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, les manifestations autour du sport se multiplient partout en France. Le centre Westfield La Part-Dieu n'échappe pas à la règle en lançant dès à présent un appel à projet pour une exposition photo sur le thème "Sport et Handisport".

L'objectif : "valoriser toute la beauté et la diversité du milieu sportif". Mais aussi, "partager les valeurs de l'olympisme auprès de ses visiteurs et mettre en lumière le talent de photographes autour du sport et de l’handisport".

Jusqu'au 30 mars pour soumettre les photos

Concrètement, qui peut candidater ? "Tous les photographes, professionnels, étudiants, passionnés ou amateurs", indique les responsables du projet dans un communiqué. Les participants doivent soumettre six photos illustrant le thème "Sport & Handisport" avant le samedi 30 mars 2024.

Ensuite, le public est invité à voter pour les sept artistes qui présenteront leurs oeuvres lors d'une future exposition.

Informations pratiques. Date limite de candidature : samedi 30 mars : contact.westfieldlapartdieu@urw.com / vote du public : du 8 au 11 avril.

