Danse au musée des Confluences : rendez-vous en terre africaine

Dans le cadre de sa programmation culturelle et scientifique – cycle d’événements initié il y a dix ans avec l’objectif de faire vivre le musée autrement au public au travers de nombreux événements (conférences, concerts, projections, spectacles…) –, le musée des Confluences propose deux rendez-vous lors d’une même soirée qui nous emmènent sur le continent africain, l’un avec un chorégraphe contemporain et l’autre avec un spectacle cabaret.

Sous la forme d’un dialogue rythmé par de nombreux extraits vidéo de spectacles créés ces dix dernières années en Afrique, Anne Décoret-Ahiha, anthropologue de la danse, et le chorégraphe togolais Kossivi Sénagbé Afiadegnigban nous font découvrir la scène chorégraphique africaine d’aujourd’hui ainsi que la manière dont elle puise à la fois dans les danses contemporaine, urbaine et traditionnelle. Plébiscitée en Occident, elle est souvent politique et d’une extrême physicalité mais aussi énergique et colorée.

Le chorégraphe togolais Kossivi Sénagbé Afiadegnigban © Kinani

À noter que cette rencontre (le 9 novembre à 18 h) est gratuite. Elle sera suivie, à 20 h, du Cabaret africain, un concert spectacle proposé par l’Ivoirien et animateur radiophonique Soro Solo. Réfugié en France depuis 2003, il collabore, entre autres, avec Radio France internationale, s’impose comme un défricheur de talents et accompagne l’ouverture de l’Europe aux musiques africaines.

Entouré d’artistes multiples (comédiens, danseurs, musiciens, acrobates, footballeurs jongleurs), il embarque le public dans un voyage joyeux qui raconte le continent africain – mêlant des récits personnels à ceux de figures contestataires comme Fela Kuti et Thomas Sankara – à travers l’histoire musicale africaine contemporaine.

Danse contemporaine et musique en Afrique – Le 9 novembre au musée des Confluences

museedesconfluences.fr