Jean-Yves Grall a-t-il été logé gratuitement par le directeur général d'une entreprise de la santé ?

Mis en cause dans des affaires de "pantouflage", Jean-Yves Grall aurait bénéficié gratuitement d'un logement mis à disposition par le directeur général d'une entreprise du secteur de la santé alors qu'il était directeur de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

En matière de copinage dans les milieux d'influence, une révélation en appelle souvent une autre. Après avoir dévoilé le "système Grall" mis en place par le docteur Jean-Yves Grall autour de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, mais également du secteur de la psychiatrie comme s'en est fait l'écho Lyon Capitale dans notre numéro de février, nos confrères de Lyon Mag mettent le doigt sur ce qui ressemble à un cadeau intéressé dont aurait bénéficié l'ancien directeur de l'ARS.

Une maison à 875 000 €

Jean-Yves Grall aurait vécu gratuitement dans une maison d'architecte située à Ternay dans le Rhône, en compagnie de Christel Pierrat, directrice générale adjointe du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. En bref, sa compagne de fait décide des nominations des directeurs d'hôpitaux, un couple pourtant jamais signalé dans les déclarations publiques d'intérêts de Jean-Yves Grall.

Mieux, la maison de 247 m² estimée en 2021 à plus de 875 000 € dans laquelle le couple logerait appartenait à Christophe Peynaud, directeur général d'Accenture, une entreprise de conseil qui propose entre autres aux établissements et Agences régionales de santé, des solutions pour leurs réseaux internes et systèmes informatiques, ainsi que de la gestion de données. Ils ont récemment remportés plusieurs marchés dans le secteur de la santé. Selon nos confrères, la maison aurait été vendue à Jean-Yves Grall par le propriétaire après la parution d'une enquête de Blast.

