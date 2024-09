L'intersyndicale du Rhône appelle à la grève et à la manifestation le mardi 1er octobre.

A l'occasion du début des discussions sur le budget de l’État et de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale prévu le mardi 1er octobre, les organisations syndicales et de la jeunesse de l'intersyndicale du Rhône appelle à la grève et à la manifestation.

"Nos salaires, pensions, bourses et minima sociaux ne peuvent plus régresser face à l’inflation ! C’est la raison pour laquelle nous rejoignons l’appel des organisations de retraité·es ce même 1er octobre", a exprimé l'intersyndicale dans un communiqué de presse parut ce mercredi.

Les organisations syndicales demandent "une augmentation des pensions et des salaires, un Smic à 2000 euros et l’indexation des salaires sur l’inflation", "l’arrêt

immédiat de tous les licenciements, la relocalisation et la transformation environnementale des industries."

Les organisations de la jeunesse, elles, demandent la mise de la jeunesse en protection sociale, la réforme du système de bourse et l'abolition de la sélection à l'entrée de l'université.

La manifestation aura lieu mardi à 11h30, à la Manufacture des Tabacs de Lyon.

