Villeurbanne : défaite de l'Asvel en Euroligue contre le Panathinaïkos

À compter du 3 janvier, l’Astroballe à Villeurbanne pourrait ne plus accueillir que 2 000 supporters, pour une durée d’au moins trois semaines. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Encore une défaite pour l'Asvel en Euroligue. Le club de basket de Villeurbanne s'est incliné 76 à 63 à domicile. Il s'agit du 5e revers de rang dans la compétition pour les Rhodaniens.

Après un début de saison excellent, le chemin de croix de l'Asvel en Euroligue se poursuit. Vendredi, l'équipe villeurbannaise a perdu son 5e match de suite dans la compétition, le 7e sur les 8 dernières rencontres. A la peine offensivement, les joueurs de TJ Parker ont surtout craqué dans les derniers instants avec un 17-6 encaissé pour conclure la partie. Résultat, le Panathinaïkos, son adversaire du jour, a remporté sa première affiche à l'extérieur sur cet exercice (63-76).

Pourtant largement derrière à la pause (32-46), les Rhodaniens sont revenus, avec notamment Dylan Osetkowski (18 points, 7 sur 7 aux tirs) et un bon passage de Victor Wembanyama (5 points et 5 rebonds en 14 minutes). Menés de deux longueurs en début de quatrième quart-temps (57-59), les coéquipiers de David Lighty ont ensuite cédé à cause du manque de solutions offensives alternatives.

Le top 8 s'éloigne presque définitivement

Désormais, les chances de qualification pour le top 8 sont quasiment nulles. Avec 9 succès et 16 défaites, l'Asvel se classe 14e. L'actuel 3e de Betclic Elite devra très vite passer à autre chose car dès dimanche, un choc l'attend face à Monaco, 2e, à l'Astroballe. En championnat, le club de Tony Parker reste sur 5 victoires de rang.