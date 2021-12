À Lyon, 1 000 associations sont créées chaque année

Selon Julie Nublat Faure, adjointe au Maire de Lyon chargée de la vie associative, 1 000 associations sont créées chaque année entre Rhône et Saône.

Les Lyonnais créent chaque année plus de 1 000 associations, soit le double de la moyenne nationale. Mercredi 1er décembre, Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon, rencontrait certains bénévoles de Tous Unis Tous Solidaires à l'occasion d'une conférence de presse aux Petites Cantines Felix Faure.

À l'issue de cette rencontre, l'élue chargée de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative confiait à Lyon Capitale toute l'implication des habitants dans le secteur associatif. Outre les 1 000 associations créées chaque année entre Rhône et Saône, "plus de 100 000 Lyonnais sont bénévoles dans des associations", selon Julie Nublat-Faure.

Cependant, "il est difficile de savoir si ces structures perdurent dans le temps" concède l'adjointe au Maire, également conseillère du 3e arrondissement.

