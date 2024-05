Pascal Blache réagit aux problèmes d'insécurité survenus depuis quelques semaines dans son arrondissement de Lyon. Le maire de droite estime que la municipalité écologiste fait preuve d'angélisme.

Ces dernières semaines, c'est l'un des arrondissements de Lyon au cœur de l'actualité. Une actualité qui fait état d'une recrudescence de vol à la roulotte dans le 6e arrondissement. Face à cette problématique, Pascal Blache, maire LR du 6e, a publié ce lundi un communiqué de presse dans lequel il n'hésite pas à charger la mairie verte. "Contrairement à la majorité municipale, je ne crains pas d'employer le terme d'insécurité" débute-t-il en évoquant le "climat d'anxiété, d'exaspération et d'insécurité" qui règne selon lui dans son arrondissement.

Les plaintes concernant la sécurité auraient doublé

"Cette situation devient préoccupante à Lyon et il est temps que le Maire de Lyon et son adjoint chargé de la sécurité prennent à bras le corps ce sujet pourtant si essentiel pour chacun et sur tout le territoire lyonnais" poursuit-il dans son communiqué.

Avançant qu'entre le 1er trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 "les plaintes concernant la sécurité ont doublé" en mairie d'arrondissement, Pascal Blache demande à Grégory Doucet, maire de Lyon, ainsi qu'à Mohamed Chihi, son adjoint chargé de la sécurité, d'agir. "Comment cette majorité municipale peut-elle être autant à côté de la plaque ?" questionne le maire de droite.

Appelant notamment à l'élargissement de la vidéosurveillance dans la ville, Pascal Blache estime que "la sécurité n'a le monopole d'aucun parti politique". Des déclarations qui pourraient faire réagir la municipalité écologiste de Lyon.