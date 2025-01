Pour faciliter l'accès à la culture des habitants du quartier Gratte-Ciel de Villeurbanne, des temps musicaux sont organisés de décembre à juin à l'occasion des 90 ans des Gratte-Ciel.

Afin de faciliter l'accès à la culture des habitants du quartier Gratte-Ciel de Villeurbanne, des concerts et des actions de méditations sont organisées de décembre à juin 2025. Mis en place dans le cadre des 90 ans des Gratte-Ciel et de la saison culturelle 2024-2025, ces rendez-vous musicaux sont proposés chaque mois par les élèves de l'ENM (école nationale de musique, danse et arts dramatiques de Villeurbanne).

Si un premier concert dédié à la musique des Andes a eu lieu en décembre au 41 avenue Barbusse, de nouveaux rendez-vous devraient se profiler durant les six prochains mois.

Autres partenariats culturels

Organisés en collaboration avec la société d'urbanisme villeurbannaise (SVU), ces échanges et rencontres constituent une occasion d'améliorer la qualité de vie des habitants du quartier. Une démarche déjà accompagnée d'autres partenariats culturels, tels que la mise en place de tarifs privilégiés sur certaines pièces du Théâtre national populaire.

