Erion a inauguré en Saône-et-Loire un centre entièrement dédié à la révision des essieux de locomotives @Erion France

Erion France a inauguré début octobre à Montceau-les-Mines un centre dédié à la révision complète des essieux de locomotives. Objectif : immobiliser moins longtemps les machines et se passer de la sous-traitance.

C'est une pièce que l'on ne voit jamais, mais dont dépend la sécurité de chaque convoi. L'essieu, qui porte les roues d'une locomotive, fait l'objet d'une maintenance strictement encadrée.

Chez Erion France, cette opération se fera désormais intégralement en interne : l'entreprise vient d'ouvrir, à Montceau-les-Mines, son Centre de Réparation Intégrale d'Essieux. Le nouvel atelier regroupe l'ensemble des étapes de la révision : dépose et repose des composants, révision complète, réusinage remontage, puis contrôles et essais. Les opérations sont menées selon les normes européennes EN 13260 et EN 15313 qui encadrent respectivement la conception des essieux montés et leur maintenance en service.

Fondée en 2012, Erion France est spécialisée dans la maintenance ferroviaire lourde la réparation après accident et les prestations techniques pointues. Elle entretient aujourd'hui une flotte de plus de 60 locomotives diesel électriques et hybrides circulant sur l'ensemble du réseau national et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros.

Pour l'entreprise l'enjeu est double. Le secteur ferroviaire doit garder ses matériels roulants disponibles le plus longtemps possible, tout en répondant à des exigences toujours plus fortes en matière de performance de sécurité et de coûts. Maîtriser soi-même la révision des essieux permet de ne plus dépendre de prestataires extérieurs pour une étape critique.

Les premiers bénéficiaires devraient être les clients d'Erion France : opérateurs ferroviaires, sociétés de leasing et entreprises de maintenance. L'entreprise met en avant une rotation plus rapide des essieux, des stocks de pièces de rechange réduits, des délais de maintenance mieux tenus et, au bout du compte, des locomotives plus souvent en service.

Le projet s'inscrit dans la stratégie engagée par l'entreprise depuis 2022, qui vise à "renforcer les compétences internes, améliorer l’excellence opérationnelle et offrir davantage de valeur ajoutée à ses clients." Sa création s'est accompagnée de recrutements de formations et d'une montée en compétences des équipes avec l'objectif de constituer un savoir-faire durable sur le site.

Des équipements français et européens en partie reconditionnés

Erion France a fait le choix de la proximité pour équiper son centre. Les machines à commande numérique et l'outillage proviennent de fabricants français ou européens. Une partie du matériel a par ailleurs été reconditionnée, plutôt qu'achetée neuve, afin de réduire l'empreinte environnementale de l'investissement. Une logique cohérente avec le métier même de l'entreprise : prolonger la durée de vie des composants ferroviaires et limiter les transports qu'impliquait jusqu'ici la sous-traitance.

Avec ce nouveau centre l'entreprise entend s'imposer comme "acteur indépendant de référence de la maintenance ferroviaire" pour "accompagner le développement du fret et de la mobilité ferroviaire en France."